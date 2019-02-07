وزراء الخارجية الأفارقة يبحثون بأديس أبابا ملفات السلم والأمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنطلق الخميس، اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، في دورته العادية الـ34، تمهيدا للقمة الأفريقية الـ32 التي تعقد يومي الأحد والإثنين القادمين، والتي يتسلم خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد.

ويتناول وزراء خارجية الدول الأفريقية، خلال اجتماعاتهم، التي تستمر لمدة يومين، بمقر مفوضية الاتحاد الأفريقي، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عددا من الملفات السياسية ذات الصلة بالسلم والأمن في القارة الأفريقية، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا والصومال والكونغو الديمقراطية.



ويبحث وزراء خارجية الدول الأفريقية تقرير الدورة العادية الـ37 للجنة الممثلين الدائمين، والتي عقدت يومي 15 و16 يناير/كانون الثاني الماضي، وكذلك التقرير السنوي عن أنشطة الاتحاد وأجهزته، وتقرير مفوضية الاتحاد الأفريقي عن الوضع الإنساني في القارة؛ وتقرير المفوضية عن تقرير الفريق رفيع المستوى لتقييم البلدان المرشحة لاستضافة وكالة الفضاء الأفريقية.

كما يبحث الوزراء تقارير اللجان الفرعية للمجلس التنفيذي ولجانه المختصة، والتي تتضمن تقرير الجلسة المشتركة بين اللجان الوزارية المعنية بجدول تقدير الأنصبة والمساهمات ولجنة وزراء المالية الـ15، وتقرير اللجنة الوزارية المعنية بالترشيحات الأفريقية في المنظومة الدولية، وتقرير اللجنة المعنية بتحديات التصديق على معاهدات منظمة الوحدة الأفريقية/الاتحاد الأفريقي والانضمام إليها، إلى جانب التقرير المرحلي للمفوضية، وتقرير الفريق الوزاري المعني بتنفيذ مقررات المؤتمر بشأن المحكمة الجنائية الدولية.

