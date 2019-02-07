انت الان تتابع رغم انخفاض عدد جنوده.. الجيش الصيني أصبح أكثر قوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الصراع بين الكم والكيف هو المسيطر على تفكير القادة العسكريين حول العالم، ويبدو أن كفة التكنولوجيا العسكرية كانت هي الغالبة في الصين، بعد عقود من الاعتماد على عدد الجنود

خلال عهد الزعيم الصيني ماو تسي تونج، ارتبط اسم "جيش التحرير الشعبي" بصور لجحافل من الجنود تغمر أعداءها بأعدادها الهائلة، والشعارات الشيوعية الحماسية، إلا أن الأمر لم يعد كذلك الآن، حيث استبدل الجيش الصيني الأعداد الكبيرة والهائلة من جنود المشاة، بضباط وخبراء الحرب الإلكترونية، فعلى الرغم من أن جيش التحرير الشعبي، الذي يضم قوات المشاة والبحرية والجوية والقوات الاستراتيجية الصاروخية والقوات الإلكترونية، لا يزال أكبر قوة مسلحة في العالم حيث يضم مليوني عضو، إلا أنه أقل بكثير مما كان عليه في الخمسينيات حيث كان يضم 6.3 مليون جندي، معظمهم من المشاة.

وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" في مقالة أشادت فيها بالإصلاحات العسكرية للرئيس الصيني شي جين بينج إن "عدد المشاة في الجيش انخفض ليصل إلى أقل من 50% من العدد الإجمالي للقوات العسكرية؛ كما تم تخفيض عدد الأعضاء النشطين في الوحدات غير القتالية بمقدار النصف تقريبا، وانخفض عدد الموظفين بنسبة 30%". وأشارت

وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" في مقالة أشادت فيها بالإصلاحات العسكرية للرئيس الصيني شي جين بينج إن "عدد المشاة في الجيش انخفض ليصل إلى أقل من 50% من العدد الإجمالي للقوات العسكرية؛ كما تم تخفيض عدد الأعضاء النشطين في الوحدات غير القتالية بمقدار النصف تقريبا، وانخفض عدد الموظفين بنسبة 30%". وأشارت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، إلى أن شي وعد في عام 2015 بتقليص عدد جيش التحرير الشعبي بنحو 300 ألف فرد، ليتحول الجيش الصيني من قوة تقليدية يهيمن عليه أفراد المشاة، إلى منظمة عالية التقنية تشبه إلى حد كبير الجيش الأمريكي. ووصفت مقالة "شينخوا" الجيش بأنه تحول من مجموعة من الفلاحين المسلحين ببنادق عتيقة من أيام الحرب الكورية إلى جيش متطور، مشيرة إلى امتلاك الجيش الصيني قاذفات من طراز "إتش 6 كيه" متطورة، وأنظمة تشويش إلكترونية جديدة ومدفعية بعيدة المدى. وقالت الوكالة الصينية إن "هناك أفرع جديدة لم تظهر قط في تاريخ الجيش الصيني، مثل كتيبة التدريب الاصطناعية، وكتيبة الهجوم الجوي، وتشكيلات حاملات الطائرات، وجيش من المظليين"، كما أكد المقال على إعادة تنظيم جيش التحرير الشعبي ليضم مجموعات قيادة مشتركة تتعاون فيها مختلف القوات تعاونا تاما، بدلا من القطاعات المستقلة التي كانت موجودة في الماضي. أسلحة الصين تنشر الفوضى في الشرق الأوسط ودمجت الصين المناطق العسكرية السبعة السابقة في خمس قيادات رئيسية فقط، كما قسمت مقار جيش التحرير الشعبي الأربعة إلى 15 وحدة. ونقلت المجلة الأمريكية عن "شينخوا" قولها إنه "بعد هذه التطويرات أصبح جيشنا أكثر قدرة، وفي الوقت نفسه أصبحت القيادة أكثر استقلالية وعملية". وأشارت الوكالة الصينية إلى أن ذلك "سيغيّر هيكل السلطة بشكل جوهري على المدى الطويل، وطريقة الجيش الصيني في الدفاع، بالإضافة إلى ذلك أصبحت طرق التحذير الاستراتيجي المبكر، وعمليات الدفاع في المياه البعيدة، والغارات بعيد المدى، وأنظمة دعم المعلومات وغيرها من القوات المقاتلة الجديدة أكثر قوة". هل يشارك مرتزقة «بلاك ووتر» في قمع مسلمي الصين؟ وبطريقة أو بأخرى، يشبه النهج العسكري الجديد في الصين نهج دولة أخرى كانت ذات يوم دولة شيوعية، حيث أنهى الاتحاد السوفييتي الحرب العالمية الثانية بجيش ضخم من الدبابات والمدفعية والمشاة. إلا أنه في أوائل الستينات من القرن الماضي، قام الزعيم السوفيتي نيكيتا خروشوف، بخفض حجم القوات التقليدية السوفيتية، التي كان يعتقد أنها أصبحت عتيقة بشكل متزايد مع ظهور الأسلحة النووية والصواريخ الموجهة. وأشارت "ناشيونال إنترست" إلى أن قادة الصين لم يعلنوا أن القوات التقليدية أصبحت بالية، لكنهم استوعبوا دروس الصراعات السابقة مثل حرب العراق الأولى، حيث أثبتت القنابل الذكية وغيرها من الأسلحة ذات التقنية العالية أنها مدمرة مقارنة بتكتيكات الحرب الباردة. الثورات الملونة تثير خوف الصين في 2019 ومثل روسيا، أصبح الجيش الصيني الآن منظمة أكثر مهنية تعتمد بدرجة أقل على الأيديولوجية والأعداد، وأكثر اعتمادا على الأسلحة ذات التقنية العالية والعمليات الجوية والبرية والبحرية المشتركة، والنتيجة هي جيش يبدو مثل نظرائه الغربيين. إلا أن مقالة "شينخوا" لم تخل أيضا من نبرة قومية، حيث تقول إن الصين ستأخذ طريقها الخاص، "لقد اتخذنا خطوات ثابتة تجاه الهيكل والنمط والمظهر الجديد لبناء جيش قوي، يتميز بالخصائص الصينية".

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