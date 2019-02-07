- 1/3
- 2/3
- 3/3
الان تتابع بالصور.. الكشف عن نفق سري بـ”شبوة” لتهريب النفط إلى الحوثيين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اليمن - الخليج 365:
أعلن محور عتق والعمليات المشتركة في اليمن، اليوم، عن الكشف عن نفق سري في شبوة يستخدم لتهريب النفط وإرساله إلى مليشيا الحوثي الإرهابية.
ونقلت وسائل إعلام عن العمليات أنه تم ضبط الخلية المسؤولة عن التهريب، وإحالتها للتحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الكشف عن نفق سري بـ”شبوة” لتهريب النفط إلى الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.