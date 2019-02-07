الان تتابع بالصور.. الكشف عن نفق سري بـ”شبوة” لتهريب النفط إلى الحوثيين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اليمن - الخليج 365:

أعلن محور عتق والعمليات المشتركة في اليمن، اليوم، عن الكشف عن نفق سري في شبوة يستخدم لتهريب النفط وإرساله إلى مليشيا الحوثي الإرهابية.

ونقلت وسائل إعلام عن العمليات أنه تم ضبط الخلية المسؤولة عن التهريب، وإحالتها للتحقيق.