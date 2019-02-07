شكرا لقرائتكم محادثات عمّان اليمنية تتواصل.. وترجيحات بالتمديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تستمر في العاصمة الأردنية، عمان، الخميس، محادثات طرفي النزاع اليمني بشأن تبادل الأسرى، لليوم الثالث من دون إحراز تقدم في اتفاق تبادل الأسرى.

ورجحت مصادر أممية لـ"العربية" أن الاجتماع قد يمدد حتى غد الجمعة. وكان مكتب المبعوث الخاص أعلن في وقت سابق أن الخميس هو اليوم الأخير.

وشهد الاجتماع في الأيام الماضية تبادلاً للاتهامات بين طرفي النزاع، فيما رفض ممثلو الشرعية أي تسويات خارج اتفاق ستوكهولم، وكان الحوثيون اقترحوا تجزئة الاتفاق.

وتهدف اجتماعات عمان لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة السجناء والمعتقلين الذين سيطلق سراحهم.

وستبحث الاجتماعات تبادل كشوف بأسماء نحو 2000 معتقل وأسير، بينهم 600 أسير حوثي لدى الحكومة الشرعية تم تأكيد وجودهم، إضافة إلى 1200 معتقل وأسير لدى ميليشيات الحوثي، وذلك تمهيداً للإفراج عنهم خلال الأيام القادمة، فيما ستحال بقية الأسماء التي لم يتم التأكد منها إلى لجنتي تبادل الجثامين والبحث عن المفقودين.

ويواجه تنفيذ هذا الاتفاق الذي أعلن عنه في محادثات السويد عراقيل تتمثل في إنكار الحوثيين لآلاف الأسرى والمعتقلين، إضافة إلى تقديم أسماء قتلى المواجهات من عناصرهم ضمن قوائم الأسرى لدى الجيش اليمني الوطني.