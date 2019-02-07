شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل اقتصادية النواب: مصر تؤسس ملحمة إقتصادية لأبناء القارة السمراء فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد على وكيل لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، إن عام 2019 سيشهد ملحمة تاريخية لأبناء القارة السمراء فى عدد من الملفات أبرزها تعزيز التعاون الإقتصادى بين البلدان الأفريقية، وتغيير السياسات الإقتصادية لأبناء القارة حيث أن الدول الافريقية من أكبر الدول المصدرة للمواد الخام، ويجب علينا الاستفادة من ذلك باستيراد هذه المواد وتحويلها الى منتجات مصنعة نعيدها، وهو ما يعتبر تغيراً استراتيجيا فى الناحية الإقتصادية المصرية.

وتابع وكيل لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مصر تلعب دورا محورياً فى دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المتبادلة بين دول القارة من جهة، ومع مختلف دول العالم من جهة أخرى، وهو الدور الريادى لدولة تقود دفة الأمور داخل القارة السمراء.

وأوضح "على"، أن القارة السمراء بها العديد من أوجه الاستثمارات فى كافة المجالات سواء الصناعية أو قطاع اللحوم والانتاج الحيوانى والحاصلات الزراعية والثروة السمكية وغيرها لزيادة الاستثمارات المصرية فى أفريقيا والتى لازالت ضعيفة تبلغ 10.2 مليار دولار، كما أن الاستثمارات الإفريقية فى مصر بلغت 2.8 مليار دولار.