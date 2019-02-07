شكرا لقرائتكم خبر عن 5 محافظات تزورها "سياحة البرلمان" الفترة المقبلة.. رئيس اللجنة يكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، إن اللجنة تدرس زيارة خمس محافظات الفترة المقبلة، لتفعيل دور اللجنة فى الزيارات الميدانية والوقوف على المشكلات على أرض الواقع، وبحث حلها بالتعاون مع الحكومة.

وأضاف "صدقى" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن هذه المحافظات، هى القليوبية وتحديداً القناطر الخيرية فى ضوء طلب إحاطة للاهتمام بها والترويج لها سياحياً، فضلاً عن الفيوم فى زيارة خاصة، وزيارة أخرى لمحافظات المنيا، أسيوط ، وسوهاج.

وأشار رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستعد تقارير بشأن تلك الزيارات، وستتدخل تشريعياً إذا لزم الأمر، فضلاً عن عقد لقاءات داخل اللجنة مع المسئولين المختصين، لبحث حل المشكلات.