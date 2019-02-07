شكرا لقرائتكم خبر عن إسكان النواب: اجتماع عاجل لمناقشة قرارات الإزالة الصادرة للعقارات المخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن دعوة أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان لاجتماع عاجل الأسبوع المقبل بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بحضور اللواء وزير التنمية المحلية لمناقشة موضوع قرارات الإزالة الصادرة للمبانى المخالفة والواقعة داخل الحيز العمرانى ، وكذلك المباني الملاصقة للحيز العمرانى والمأهولة بالسكان والتي أقيمت بالمخالفة على أرض زراعية ولكنها الآن فقدت مقومات الزراعة وأصبحت غير صالحة وانتفت صفتها الزراعية تماماً والتي سوف ينطبق عليها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الجارى صدورها .

من جانبه طالب رئيس اللجنة فى بيان له المحافظين بإصدار تعليمات لرؤساء المدن والأحياء التمهل لحين توزيع خرائط التصوير الجوى الذى نفذته القوات المسلحة في 22 يوليو 2017 على محافظات الجمهورية لتنفيذ المخطط العمرانى الجديد بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ، ولا نتعجل في تنفيذ قرارات الإزالة على مبانى وعقارات مخالفة قد يكون شملها هذا التصوير وأصبحت داخل الحيز العمرانى وهى التي سينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء لأن التعجل في تنفيذ قرارات الازالة يعد إهداراً للثروة العقارية .

وأوضح "رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان" أن مجلس النواب وافق على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء فإن الأمر يتطلب من "المحليات" إرجاء قرارات الإزالة لحين البدء في تنفيذ هذا القانون وفى النهاية سوف يتضح العقارات التي سيتم التصالح فيها والعقارات التي لا يجوز التصالح فيها ولم يشملها قانون التصالح في البناء.