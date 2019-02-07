لجنة الشئون الصحية بالبرلمان تلتقى وزيرة الصحة اليوم لمناقشة الارتقاء بالمنظومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الخميس، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فى اجتماع مغلق، للاستماع إلى بيانها حول ما قامت به الوزارة خلال الفترة الماضية للارتقاء بالمنظومة الصحية.
كما يشهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، الاستماع إلى وزيرة الصحة حول ما تم بشأن تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بمحافظات القناة.
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