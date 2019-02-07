وثائق تفضح علاقة جمال خاشقجي بمتورطين بقضايا فساد في السعودية وماليزيا

صدى البلد - مروة إبراهيم

في فضيحة من العيار الثقيل، سلط موقع "العربية نت" الضوء على انفراد لموقع صحيفة "The Edge" الماليزي المتخصص في أخبار أسواق المال والأعمال مؤخرًا، الذي كشف تفاصيل تفضح حصول الصحفي السعودي جمال خاشقجي على مبلغ 100,000 دولار أمريكي مقابل إجراء مقابلة صحفية للترويج وتحسين صورة رئيس الوزراء الماليزي آنذاك نجيب عبد الرزاق، الذي شغل المنصب في الفترة من عام 2009 إلى 2018، ويتم محاكمته حاليًا بارتكاب 25 جريمة استغلال نفوذ وإساءة استخدام السلطة، بالإضافة إلى الرشوة والفساد وغسل الأموال.

وأشارت الصحيفة الماليزية إلى أنه تم...