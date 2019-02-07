وزير الداخلية يقرر إبعاد ليبيري إلى خارج البلاد لأسباب أمنية

دى البلد - اسلام مقلد



نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 1970 لسنة 2018، الذي ينص على إبعاد المدعو edmond gweh ليبيري الجنسية 26 سنة، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وأوضحت الجريدة أن ذلك جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 11 ديسمبر 2018 بشأن طلب إبعاد ليبيري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.