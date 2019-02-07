صحافيان احتجزهما داعش في سوريا أكّدا أن مهدي نموش كان أحد سجانيهم

كشف صحافيان احتجزهما ​تنظيم داعش​ في ​سوريا​ أنّ ​مهدي نموش​ كان أحد سجانيهم. يذكر ان الفرنسي مهدي نموش هو إرهابي متهم بتنفيذ اعتداء في العام 2014 على المتحف اليهودي في ​بروكسل​، وتواصل ​محكمة الجنايات​ في العاصمة البلجيكية محاكمته في قضية المتحف.

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