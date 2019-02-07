ريابكوف: نحذر الغرب من خطورة طرح أي أفكار بشأن إستخدام القوة في فنزويلا

نائب وزير الخارجية الروسي "سيرغي ريابكوف أن "خيار استخدام القوة ضد ​فنزويلا​ سيكون كارثيا"، مشيراً الى أنه "على واشنطن أن تدرك ان هناك بديلا للنهج الذي تعتمده حيال فنزويلا".

وشدد ريابكوف في تصريح له على أن "أي تدخل عسكري في فنزويلا ستكون له تداعيات في خارج هذا البلد أيضاً"، مشيراً الى "اننا نحذر الغرب بشدة من خطورة طرح اي أفكار بشأن استخدام سيناريو القوة في فنزويلا".