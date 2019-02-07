الأوهام العقلية الأربعة عند فرانسيس بيكون | عمّان

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: السبت، 09/ 02/ 2019

الزمان: 16:00

المكان: مركز الحسين الثقافي، عمّان

تستضيف مكتبة سليمان الموسى المتخصصة في مركز الحسين الثقافي محاضرة لمناقشة الأصنام/الأوهام الأربعة عند فرانسيس بيكون.

كان فرانسيس بيكون قد طرح مشروعه تحت اسم «الإِحْياء العَظِيم» وكان يخطط أن يخرجه في ستة أجزاء لكنه توفي قبل إتمامه.

وكان هذا المشروع المعرفي يهدف إلى إيضاح علاقة الإنسان بالطبيعة وكيفية سيطرته عليها من خلال العلم. وتناقش الجلسة أوهام أربعة ناقشها بيكون هي: أوهام القبيلة وأوهام الكهف وأوهام السوق وأوهام المسرح.

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