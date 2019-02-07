دالية الكرمل: اعتقال شخص وولديه بشبهة تزييف عملات ورقية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة 3 مشتبهين من سكان دالية الكرمل، شخص واثنين من أبنائه (47، 23، 21 عاما)، بشبهة تزييف عملات ورقية من فئة 100 و200 شيكل.

وبحسب ادعاء الشرطة، "بدأت هذه القضية مع تلقي الشرطة لعدد من الشكاوى من التجار في منطقة دالية الكرمل، فيما يتعلق بالعملات الورقية المشتبه بتزويرها والتي حصلوا عليها مقابل بضاعتهم المباعة. ومن تحقيقات أجرتها الشرطة في مركز حيفا، تمّ العثور على المشتبهين، شخص وابنه وابنته، وخلال التفتيش داخل منزلهم ضبطت معدّات استخدمت في التزييف، ومبلغ 20,000 شيكل يشتبه أنه مزيف".

هذا، وستنظر المحكمة في طلب الشرطة تمديد فترة اعتقال المشتبهين، على ذمة التحقيقات الجارية، اليوم.