انت الان تتابع تفاصيل خبر في كتابها الجديد.. خديجة: هذه حقيقة علاقة خاشقجي بـالأفغان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 7 فبراير 2019 11:23 صباحاً - يستمر نشر مقتطفات من كتاب خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية في أكتوبر الماضي، حيث يكشف كتابها الذي أصدرته مؤخراً باللغة التركية معلومات خاصة حول حياته وعلاقته بخطيبته.

واليوم الخميس، نشر سونر يالتشن، الكاتب التركي في صحيفة "سوزجو" المحلية، معلومات جديدة عن محتويات الكتاب.

ويذكر الكتاب في مقدمته تعريفاً بكاتبته خديجة جنكيز، وكيف تعرفت على خاشقجي في 2017 -2018 بعد كتابتها مقالتها الأولى في مجلة السياسة الخارجية.

وقالت إنها التقت بخاشقجي في "منتدى الشرق" باسطنبول في تاريخ 6 مايو 2018، وعملت معه مقابلة لكنها لم تستطع نشرها في أي مكان.

خديجة أكدت أن هذه المقابلة كانت تنتقد الإدارة السعودية، ذاكرة تفاصيلها بالكامل في كتابها.

ولكي تشرح خديجة لجمال صعوبة نشرها المقابلة؛ كتبت له رسالة عبر البريد الإلكتروني حيث كان في أمريكا حينذاك.

خاشقجي رد عليها قائلاً: هوني عليك يا خديجة، أعلم حرصك وأقدره، عندما أعود إلى تركيا سنتحدث طويلاً. سآتي قريباً. وكتب في هذا الرد ملاحظة تقول "لقاؤنا الأخير بداية".

في يوليو التقيا كل من خديجة وجمال في إسطنبول، ثم عاد الأخير إلى أمريكا وبدءا بالتواصل هاتفياً.

تقول خديجة في كتابها، إنه في أغسطس جاء خاشقجي إلى تركيا وكانت تدعوه كل يوم جمعة إلى لقاء في جمعية بيت الإعلاميين العرب في إسطنبول.

وعندما عاد إلى أمريكا بعث إليها ملمحاً إلى أنه عند قدومه في المرة المقبلة سيتقدم لخطبتها.

وذكرت إنه جاء إلى إسطنبول في 10 سبتمبر، وهذه المرة مع ابنه عبدالله، وطلب يدها من أبيها في جمعية بيت الإعلاميين العرب، وشرح له حالته المدنية، وعلمت تفاصيل عن حياته منها أنه تزوج في السعودية 4 مرات. وان له أربعة أولاد من زوجته الأولى التي كانت تعيش في دبي.

من بين التفاصيل التي أوردتها خديجة في كتابها أن والدها طلب من خاشقجي منزلاً ومهراً لتأمين مستقبل ابنته، وأن الخطيب لم يتردد وقد اشترى منزلاً في 25 سبتمبر يزيد ثمنه عن 250 ألف دولار أمريكي.

بشراءه المنزل، فإن خاشقجي يدخل في أحد أهم شروط نيل الجنسية التركية، وهذا ما عرضته عليه خديجة بحسب قولها، لكنه ردّ عليها بالرفض، موضحاً "في الأساس هم يقولون عني رجل تركيا، وإذا نلت الجنسية التركية ستزيد المصائب على رأسي"، لكنها تقول إنه كان قد تقدم بطلب الجنسية الأمريكية.

ما كان يقلق خاشقجي هو ابنه "صلاح" بحسب خديجة، التي قالت: "كان يخاف على ابنه الكبير المصرفي صلاح لكونه يعيش في جدة"، في إشارة إلى تعرضه لخطر من قبل السلطات السعودية بسبب معارضة خاشقجي للسلطة.

خاشقجي وأفغانستان

وفي الكتاب حديث حول صورة خاشقجي مع سلاح كلاشينكوف في أفغانستان، وعليها تعليقه: في 1989 كنت أمارس الصحافة بينما أدعم الجهاد الأفغاني.

تنقل عنه خديجة بأنه قال: "لم اكن جهادياً في أفغانستان لكني كنت أدعمهم"، وحول حمله السلاح قال: "لم أحارب. أخذت السلاح وقتها لالتقاط الصورة. مرت 30 سنة، الكل تغير وأنا كذلك تغيرت".

خديجة ذكرت أيضاً أن خاشقجي تحدث لها عن الاتهامات التي لاحقته، وأنه قال: "قالوا عني إسلامي ثم ليبرالي، ومع الربيع العربي من الإخوان المسلمين".

وأضافت تتحدث عن نشاطات لخاشقجي بأنه أسس مع نهاد عوض، رئيس مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية نادياً أسماه "الديمقراطية الآن لأجل العالم العربي"، وأنه عقد اجتماعات لإصدار صحيفة واشنطن بوست باللغة العربية، وشارك في 29 سبتمبر 2018، في مؤتمر لفلسطين أقامته منظمة "ميدل إيست مونيتور".

"لم يكن خاشقجي يعتقد أنهم سيقتلوه"، تقول خديجة قاصدة السلطات السعودية، مستطردة "كان يقول إن كنت من غير المرغوب بهم لقطعوا عني معاشي التقاعدي".

من بين الأحاديث الأخيرة التي دارت بين خاشقجي وخطيبته إنه أرسل إليها وهو في طريقه إلى إسطنبول يوم 1 أكتوبر رسالة قال فيها: "أنا الآن في الطائرة، قادم إليك، محباً، عاشقاً، ومرتبطاً بك".

تفاصيل أخرى لم تكن نشرت من قبل تطرقت إليها خديجة جنكيز في كتابها، من أهمها محادثاتها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

والاثنين الماضي، أعلنت خديجة جنكيز، طرح كتابها الذي يتناول حياة خطيبها الراحل جمال خاشقجي، التي كانت ترافقه حتى يوم مقتله.

وقالت خديجة في تغريدة لها على "تويتر": "كتابي نزل في الأسواق اليوم.. تجدون نسخته التركية حالياً وبعد أسبوعين نسخته الإنجليزية بإذن الله تعالى.. رحمة الله عليك يا عزيزي جمال خاشقجي".

وجاء الكتاب الذي سطرته خديجة جينكيز تحت عنوان: (جمال خاشقجي… الحياة — النضال — أسرار).

جدير بالذكر أن خاشقجي، الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية ينتقد فيها السلطات السعودية، قُتل في الثاني من أكتوبر الماضي، على أيدي عناصر أمن سعوديين مقربين من ولي العهد محمد بن سلمان في قنصلية بلاده بإسطنبول.

وتصدّرت القضية الرأي العام الدولي منذ ذلك الحين، وتسببت في توتر علاقات الكثير من الدول مع المملكة، وسط اتهام أطراف مختلفة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالتورط شخصياً فيها، وهو ما تنفيه الرياض في حين تؤكده وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA).