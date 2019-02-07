انت الان تتابع تفاصيل خبر قوة مشتركة بين أنقرة وواشنطن لتنسيق الانسحاب الأمريكي من سوريا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 7 فبراير 2019 11:23 صباحاً - أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، تشكيل قوة مهام مشتركة بين أنقرة وواشنطن، بهدف تنسيق انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي السورية.

وجاء تصريح تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأمريكية واشنطن التي يزورها للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش".

وأوضح أنه سيتم تقييم المقترحات المتبادلة للطرفين، من أجل إتمام مرحلة انسحاب القوات الأمريكية من سوريا دون حدوث مشاكل.

وتابع قائلاً: "الوفد التركي كان أمس في واشنطن وتم الاتفاق على تشكيل قوة مهام مشتركة لتنسيق الانسحاب الأمريكي من سوريا، وكنت قد بحثت مع نظيري (الأمريكي) مايك بومبيو هذا الأمر، والأخير أبدى إيجابية للمقترح، والقوة ستكون معنية فقط بتنسيق الانسحاب".

وأشار تشاووش أوغلو إلى وجود نوع من السرعة في تطبيق خارطة الطريق حول منبج السورية، رغم الظروف الجوية السيئة.

وأضاف أن مقاتلي "ي ب ك/ بي كا كا" ما زالوا داخل منبج، داعياً إلى ضرورة إخراجهم من هذه المنطقة.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة ما زالت تضع الأكراد ومسلحي "ي ب ك" في خانة واحدة، وأن تصرف واشنطن هذا، قد يكون عمداً أو سهواً.

المنطقة الآمنة

ورداً على سؤال حول المنطقة الآمنة المزمعة في شمال سوريا، قال تشاووش أوغلو: "إن المقصود بالمنطقة الآمنة، هو إنشاء منطقة عازلة للإرهابيين، فإن تركيا سترفض هذه الخطوة".

وأكد أن بلاده ستدعم المنطقة الآمنة التي تساهم في إزالة مخاوف تركيا الأمنية في تلك المناطق، مشيراً إلى أن فكرة إنشاء مثل هذه المنطقة، بدرت أولاً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقوبلت برفض من إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وبين أنه لم يتضح إلى الآن كيفية إنشاء المنطقة الآمنة في شرق الفرات، مبيناً أن المباحثات بين الطرفين جارية في هذا الشأن.

وذكر بأن تركيا تبحث مع المسؤولين الروس فكرة إنشاء المنطقة الآمنة على غرار التنسيق القائم بين أنقرة وواشنطن حول هذا الموضوع.

ولفت إلى أن الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، سببه خروج الولايات المتحدة من العراق دون تنظيم أو خطة مدروسة، معتبراً انسحاب واشنطن من العراق بهذا الشكل كان خطأً حقيقياً.

وشدد على وجوب عدم تكرار نفس الخطأ أثناء الانسحاب الأمريكي من سوريا، وترك فراغ في المناطق التي ستنسحب منها القوات الأمريكية.

كما أكد على ضرورة "عدم السماح للمسلحين أو للموالين للنظام السوري، بملئ الفراغ الذي سيحدث جراء خروج القوات الأمريكية من الشمال السوري".