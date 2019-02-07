شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة حضرموت تشهد افتتاح خمس حدائق للأطفال في أسبوع والان مع التفاصيل
شهدت محافظة حضرموت، على مدار هذا الأسبوع، نشاطا ثقافيا ومجتمعيا مكثفا، إثر افتتاح خمس مساحات صديقة للأطفال في مناطق متعرفة من الوادي بمديريات (العبر – القطن – سيئون – ساه – تريم).
ودُشنت هذه المساحات والحدائق بدعم من منظمة اليونيسيف للطفولة وبتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمساعدات الإماراتية، وإشراف مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت، وبالتنسيق مع خمس من منظمات المجتمع المدني بوادي حضرموت.
وتخللت حفلات التدشين، فقرات هادفة وتعريفية بطريقة عمل المساحات، بحضور ممثلين عن السلطة المحلية ومدراء عموم المديريات وعقال الحارات والواجهات الاجتماعية بالمديريات المستهدفة . وبلغ عدد المسجلين الراغبين في المشاركة في برامج وأنشطة المساحات بالمديريات المستهدفة بالمشروع أكثر من (2800) طفل .
ويستهدف مشروع المساحات الصديقة للأطفال والذي سيتمر على مدى ستة أشهر الأطفال من 5- 15 سنة، وذلك بهدف تكوين جو آمن للأطفال عبر تمكينهم من المشاركة بشكل منتظم في الألعاب المختلفة، ودفعهم لإقامة وبناء علاقات اجتماعية فيما بينهم وإكسابهم مهارات التعلم والتعبير عن أنفسهم.
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