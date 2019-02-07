ضبط كوكايين في حاوية موز بقيمة 40 مليون دولار بميناء مرسين التركي



صادرت قوات الأمن التركية 615 كيلوجراما من الكوكايين تبلغ قيمته حوالي 40 مليون دولار بميناء مرسين جنوب تركيا، تم إخفائها بين الموز على متن إحدى السفين. الخليج 365/ بغدادصادرت قوات الأمن التركية 615 كيلوجراما من الكوكايين تبلغ قيمته حوالي 40 مليون دولار بميناء مرسين جنوب تركيا، تم إخفائها بين الموز على متن إحدى السفين. وبحسب وسائل اعلام تركية، فأن فرق مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن مرسين قامت بتفتيش حاويات موز على متن سفينة رست بميناء مارسين قادمة من الإكوادور. وخلال أعمال التفتيش عثرت الفرق الأمنية على 615 كيلوجراما من الهيروين داخل 530 عبوة تم إخفائها بين الموز، حيث تبين أن قيمة المخدرات تبلغ حوالي 40 مليون دولار.





واشارت وسائل الاعلام اتلى أن قوات الأمن اعتقلت أربعة أشخاص على خلفية الواقعة.

واشارت وسائل الاعلام اتلى أن قوات الأمن اعتقلت أربعة أشخاص على خلفية الواقعة.

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