أردوغان يؤسس نادي "رئاسي" لكرة القدم

الخليج 365/ بغدادشهدت العاصمة التركية أنقرة تأسس نادي كرة قدم للهواة تحت مسمى "النادي الرياضي الرئاسي".

وبحسب صحيفة "زمان" التركية، فأن النادي قد تأسس بتعليمات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وسيلعب النادي الرئاسي الذي شارك في القرعة التي أجريت باتحاد النوادي الرئاسية للهواة بأنقرة ضمن مجموعة الهواة الثانية المحلية بأنقرة.

وتبين الصحيفة أن تأسيس أردوغان لنادي كرة القدم في أنقرة يأتي بعد اتهامات لنادي باشاك شهير سبور بالمحسوبية على إثر مدح أردوغان النادي بعد تصدره الدوري التركي الممتاز، حيث قال عنه أردوغان “النادي الذي أسسته”.



من جانبهم أوضح مسؤولو الاتحاد أنهم سيبحثون تنافس النادي الرياضي الرئاسي في دوري الهواة ضمن قواعد محددة على أن تتم الإجراءات في إطار قانوني.

ومن المنتظر أن يشارك النادي الرياضي الرئاسي بدوري الهواة بزي رياضي سيحمل اللونين الأحمر والأبيض أو الفيروزي، بينما ستقام تدريباته بالقصر الرئاسي في منطقة باشتبه بمدينة أنقرة.

وستقام مباريات الفريق في استاد سنجان بمدينة أنقرة أيضا.

