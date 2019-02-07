السعودية: مستمرون في محاربة الإرهاب والدول الممولة له

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال عادل بن أحمد الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي، إن بلاده مستمرة في حربها ضد التنظيمات الإرهابية والدول الممولة لها، مؤكدا أهمية استمرار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي حتى نتمكن جميعا من ضمان هزيمة فعالة ودائمة للتنظيم وكل التنظيمات الإرهابية، وعدم عودتها للظهور مرة أخرى في جميع أنحاء العالم.

وأضاف الجبير، في كلمته أمام الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في التحالف الدولي، أن السعودية تتعهد بدعم كل الجهود الدولية والإقليمية في القضاء على التنظيمات الإرهابية وعلى أنشطة الدول المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وترأس الجبير وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، ووفد المملكة المشارك في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا، وذلك في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وهنأ الجبير أعضاء التحالف الدولي على الانتصار الذي تحقق على تنظيم داعش الإرهابي وتحقيق التحالف لأهدافه، مشيرا إلى أن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الذي بلغ عدد الدول المشاركة في التحالف حاليا 79 دولة، تأسس في عام 2014 وتكون من 12 دولة، وكانت السعودية من الدول المؤسسة له ومن أوائل الدول التي شاركت بفاعلية في العمليات العسكرية ضد التنظيم.



وقال الجبير: "نؤمن بأن حربنا ضد الإرهاب يجب أن تشمل محاربة تمويله والخطابات التي تبرر العنف والإرهاب، ولأجل ذلك أنشأت بلادي مركزا يعنى بمحاربة الإرهاب والتطرف ومصادر تمويلها".

يُشار إلى أن أعمال الاجتماع انطلقت بمشاركة واسعة من الدول والمنظمات الدولية المساندة للتحالف الدولي لمحاربة التنظيم الإرهابي، ويعقد الاجتماع ضمن الجهود الدولية المستمرة والتنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب ومتابعة الاستراتيجية التي رسمها التحالف لمحاربة التنظيم الإرهابي.