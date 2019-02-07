الان تتابع ماي تبحث من جديد مأزق «بريكست» في بروكسل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بروكسل- الخليج 365:

تحاول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الخميس، في بروكسل التوصل إلى تسوية جديدة بشأن قضية الحدود الإيرلندية الشائكة، على الرغم من تصميم الاتحاد الأوروبي على رفض إعادة التفاوض حول اتفاق انسحاب المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي.

وسيعقد لقاء بين ماي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك حوالي الساعة 15.00 14.00 بتوقيت غرينتش.

لكن قبل ذلك ستجري رئيسة الوزراء البريطانية محادثات مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاغاني، بحضور مستشاره لـ”بريكست” في فيرهوفشتات.

وتصل ماي إلى بروكسل في أجواء من التوتر غداة جدل أثاره رئيس المجلس الأوروبي الذي قال خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار: أتساءل ماذا يشبه هذا المكان الخاص في الجحيم للذين روجوا لـ”بريكست” بدون أن يمتلكوا حتى مسودة خطة لإنجازه بكل أمان.

وأثار تصريح رئيس الهيئة التي تضم رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد، ردود فعل حادة في بريطانيا.

وتبدو مهمة ماي صعبة باعترافها شخصياً، إذ إن الأوروبيين أكدوا باستمرار أن اتفاق الانسحاب ليس مفتوحاً لإعادة التفاوض.

لكن كل الأطراف يؤكدون أنهم يريدون تجنب سيناريو “بريكست” بلا اتفاق في 29 مارس .

أما لندن فتعول على تصويت لبرلمانها الذي رفض بغالبية عظمى التسوية مطلع العام الجاري.

وقال الناطق باسم ماي إنها تستعد للاعتراف بأن التوصل إلى تغييرات ليس سهلاً، وبأن اتفاق الانسحاب تم التفاوض حوله بنية حسنة.

وذكرت رئاسة الحكومة البريطانية مسبقاً أن ماي ستبلغ المفوضية الأوروبية أن البرلمان صوت بأغلبية كبيرة موجهاً رسالة بلا لبس مفادها أن التغيير ضروري.

وأضافت أن ماي ستؤكد أيضاً أن هدف المملكة المتحدة هو إيجاد وسيلة لضمان ألا نكون وألا نصبح رهائن شبكة الأمان التي أدرجت في اتفاق الانسحاب كحل أخير لتجنب عودة حدود مادية بين شطري إيرلندا.

لكن توسك أكد الأربعاء في مؤتمره الصحافي أنه لا يمكن أن تقبل بإعادة طرح اتفاق الانسحاب” للنقاش. وأضاف “بما أن “شبكة الأمان جزء من الاتفاق، لن نعيد فتح النقاش حولها.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن الأمر لا يتعلق بتجنب إضعاف اتفاقات السلام الموقعة في 1998 لإنهاء الاضطرابات في إيرلندا الشمالية فقط، بل بحماية مبدأ أساسي في التكتل هو السوق الواحدة.