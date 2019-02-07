الحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة اللاعبين المتهربين من الضرائب

صدى البلد - معتز الخصوصي

التهرب الضريبى من أهم القضايا التى تواجه المجتمع المصرى خلال الفترة الأخيرة، خاصة أن عدم تحصيل هذه النسبة من الضرائب غير المحصلة يحرم الشعب المصرى من الحصول على حقوقه، وأن الموازنة العامة للدولة تخسر أموالا طائلة بسبب عدم تحصيل هذه الضرائب.

إلا أن القانون كان بالمرصاد للتهرب الضريبى، وتم تغليظ العقوبة في قانون القيمة المضافة فى نص المادة 67 على أن يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين...