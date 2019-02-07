موسكو وطهران تستغنيان عن الدولار في التجارة

روسيا اليوم
أكد السفير الروسي لدى إيران أن موسكو وطهران استغنتا "عمليا" عن العملة الأمريكية في التجارة الثنائية، وتعكفان على استخدام الروبل والريال الإيراني في التعاملات التجارية.
وقال السفير ليفان دجاغاريان لوكالة "تاس" إن "استبدال الدولار بالعملات الوطنية في التجارة مع إيران له أهمية حيوية بالنسبة لروسيا، وتم الاستغناء عن الدولار في التعاملات التجارية مع الإيرانيين".
وأضاف: "سنعتمد الروبل والريال الإيراني وفي حالات الضرورة الملحة سنستخدم اليورو إن لم تكن لدينا خيارات أخرى"، مشددا على أن المصارف في كلا البلدين...
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