الرئيس السوداني: غضب الشبان نابع من التطبيق الخاطئ للقانون

لفت الرئيس السوداني عمر البشير الى أن "معظم الشبان المتظاهرين يحوم شبح الفقر فوق رؤوسهم وتعهد بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين"، مشيرا الى أن "معظم المحتجين من الشباب وهناك دوافع دفعتهم للخروج الشارع من ضمنها التضخم الذى أدى لارتفاع الأسعار وفرص التشغيل والوظائف المحدودة لا تتوازن مع عدد الخريجين".
لكنه حذر من زعزعة استقرار الدولة السودانية قائلا "يمكن النظر لما حدث في ليبيا ومرات يحدث ابتزاز وحاجيب القضاة الشرطة والنيابة لوقف هذا"، معلنا أن "كل الصحفيين الذين سجنوا فيما يتصل بالاحتجاجات سيفرج عنهم".
ورأى أن غضب الشبان نابع من التطبيق الخاطئ لقانون النظام بصورة بعيدة عن مقاصد الشريعة الاسلامية".
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