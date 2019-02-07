عراجي: الفاتورة الدوائية في لبنان هي مليار و750 مليون دولا في السنة

لفت رئيس ​لجنة الصحة​ النائب ​عاصم عراجي​، الى أن "ارتفاع أسعر الدواء سببها أحيانا التلاعب بشهادة منشأ للدواء"، مشيرا الى "أننا مع أن تتطور الشركات المصنعة للدواء ويهمنا أن يناسب سعر الدواء الدواء دخل المواطن".

وكشف عراجي في حديث تلفزيوني أن "الفاتورة الدوائية في ​لبنان​ هي مليار و750 مليون دولا في ​السنة​، وهذا الامر غير مقبول، ومن المفترض أن نصحح ال​سياسة​ الصحية في البلد"، موضحا أن "الدولة لا يمكنها أن تستورد الدواء، وقد حصل نقاش بين وزير الصحة السابق ​غسان حاصباني​ ووزير الدفاع السابق ​يعقوب الصراف​ بالنسبة للدواء، لأن ​الجيش​ يجلب الدواء بسعر أرخض من الوزارة وذلك بنسبة 40 بالمئة".

وبين أن "الحجة أنه في الجيش لا يتم حساب ربح الصيدلي الذي يبلغ 22 ونصف في المئة، كما أن الجيش عندما يأخذ كمية كبيرة يأخذ عروضات عليها"، مشددا على أن "صلاحية استيراد الدواء من صلاحية ​وزارة الصحة​ وليس ​وزارة الدفاع​".

واضاف: "في المرحلة المقبلة يمكن أن نتحاور مع الوزيرين لمحاولة ترخيص الدواء"، لافتا الى أن "تخفيض كلفة الدواء من مسؤولية وزارة الصحة واللجنة النيابية، وحاصباني قام بدور مهم جدا والوزارة شهدت تطورا نوعيا خلال استملامه لوزارة".