النشرة: قطع الطريق على طريق عام بلدة حومين التحتا بسبب سقوط شجرة ضخمة

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ عن سقوط شجرة ضخمة نتيجة الرياح الشديدة على طريق عام بلدة حومين التحتا- قضاء النبطيه لجهة عرب سكر مما ادى الى قطع الطريق جزئيا وانقطاع ​التيار الكهربائي​ بسبب سقوط كابل للتوتر العالي وخطوط ​الهاتف​. وتنشط فرق الصيانة لفتح الطريق واصلاح خطوط ​التوتر العالي​ وشبكة الهاتف.

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