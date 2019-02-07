الحجار: المزايدات والتباينات تعطل اية انتاجية محتملة تكون لهذه الحكومة

اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ الى ان المزايدات والتباينات تعطل اية انتاجية محتملة تكون لهذه الحكومة، موضحا ان هناك اجماع سياسي على اعطاء الحكومة فرصة للنجاح. وذكر ان الوزير يكون مسؤولا عن قرارات اساسية بوزارته، واشك ان يستقيل الوزراء في ​التيار الوطني الحر​ في الشكل الذي تم بعد توقيع استقالات مستبقة.

ولفت الحجار في حديث تلفزيوني، الى ان رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ يوسع كثيرا قاعدة المشورة في ​تيار المستقبل​، واكد ان الثواب والعقاب موجودة في كل الاحزاب، واذا لم تجري هذه الامور فهذا خطأ كبير. واوضح ان سياسية التيار يعلن عنها الحريري. وذكر ان الحريري لم يعلن ابدا من سيكون وزيرا في الحكومة بشكل مسبق.

واوضح ان هناك قانون اقر في ​المجلس النيابي​ ل​معالجة النفايات​، والمطلوب من وزير ​البيئة​ القيام بواجباته بالشكل المطلوب لمعالجة هذه الاشكالية الكبيرة.