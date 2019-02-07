أشارت مصادر مطلعة، عبر "النشرة"، الى وجود امتعاض متنام داخل البيت "المستقبلي" نتيجة التعيينات الجديدة في التيار وبخاصة نتيجة التسميات الوزارية، لافتة الى ان الاجواء لم تهدأ حتى بعد مرور نحو اسبوع على ولادة ​الحكومة​، والأمور قابلة لمزيد من التأزم.

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر النشرة: الامتعاض المستقبلي من التسميات الوزارية لم ينته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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