ضبط 14 مشتبها به في حملة بالمنطقة الأثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان

وجهت أجهزة الأمن حملة مكبرة لإزالة كافة صور الإشغالات والتعديات بالمنطقة الأثرية بالهرم، وضبط الباعة الجائلين الذين استباحوا حرمة الطريق وخالفوا القانون في ارتكابهم لمخالفات إشغال وإعاقة حركة الطريق للمارة والسائحين.

شارك في الحملة ضباط (الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مرور الجيزة، قوات الأمن، شرطة المرافق، تأمين المناطق السياحية والأثرية، الحماية المدنية).

وألقت القوات المشاركة في الحملة القبض على 14 حالة اشتباه، وضبط 5 باعة متجولين، 4 خيَّالين وجمَّالين، وتنفيذ 3 أحكام جزئية، وقضيتي تسول.

وفي مجال المرافق تحت إشراف اللواء حسن الدماطي، تم رفع 40 كرسيا و6 استاندات حديد، 37 ترابيزة، 3 ترولي و2 خلاطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة.