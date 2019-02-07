أمطار رعدية وسيول وبرودة شديدة.. الأرصاد تعلن طقس 48 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس اليوم الخميس وغدًا الجمعة.

وأضافت الهيئة في بيان، عبر موقعها الرسمي، أن موجة الأمطار والبرودة مستمرة، وأوضحت الهيئة تفاصيل الطقس كالتالي:

الخميس

يسود اليوم الخميس، طقس معتدل شمالًا مائل للدفئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء تكون رعدية أحيانًا وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأضافت أن الرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مناطق السواحل الشمالية الغربية ما بين "20 - 10" بينما تتراوح نسب الرطوبة ما بين "85 - 45" وتتراوح الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ما بين "19 - 11" والرطوبة ما بين "95 - 40".

كما تتراوح الحرارة على الوجه البحري والقاهرة ما بين "21 - 12" والرطوبة "95 -25" وتتراوح الحرارة على جنوب سيناء والغردقة ما بين "27 - 16" والرطوبة "85 - 25".

وتتراوح الحرارة على شمال الصعيد ما بين "22 - 09" والرطوبة "95- 25" كما تتراوح الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين ما بين "27 - 15" والرطوبة "65 - 25".

الجمعة

يسود غدًا الجمعة، طقس معتدل شمالًا مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، تمتد إلى مناطق من الوجه البحري وجنوب اليلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتكون الرياح معتدلة على جنوب سيناء، وتنشط على البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مناطق السواحل الشمالية الغربية ما بين "19 - 09" بينما تتراوح نسب الرطوبة ما بين "75 - 40" وتتراوح الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ما بين "20 - 11" والرطوبة ما بين "85 - 40".

كما تتراوح الحرارة على الوجه البحري والقاهرة ما بين "21 - 11" والرطوبة "75 -25" وتتراوح الحرارة على جنوب سيناء والغردقة ما بين "24 - 15" والرطوبة "60 - 25".

وتتراوح الحرارة على شمال الصعيد ما بين "22 - 08" والرطوبة "70 - 25" كما تتراوح الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين ما بين "25 - 14" والرطوبة "40 - 20".