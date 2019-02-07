صور.. السيول تجرف أجزاء من الطريق الدولي بالقرب من كمين فيران

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد

أكد مصدر مسئول بمحافظة جنوب سيناء أن السيول التي تعرضت لها بعض مدن خليج السويس أدت إلى جرف وانهيار أجزاء من الطريق الدولي بالقرب من كمين مفارق سانت كاترين ما أدى إلى غلق الطريق حتى مدينة الطور.

وأشار المصدر إلى أن إدارة المرور بالتنسيق مع مديرية الأمن وعمليات المحافظة، قررت إغلاق الطريق الدولي بين مدينتي رأس سدر وأبورديس احترازيًا، بعد أن عبرت السيول الطريق، في مناطق أبو صويرة ووادي سدر والكيلو ٩ وخلفت المياه كميات كبيرة من الصخور والرمال على الطريق.

وأوضح، أن معدات المحافظة وهيئة الطرق، تعمل منذ فجر اليوم لإزالة التراكمات وإعادة فتح الطريق.