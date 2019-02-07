الحرس الوطني السعودي تعلن أسماء 144 متقدمًا لوظائفها

أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودي، اليوم الخميس، أسماء 144 متقدمًا لوظائفها والمعلنة في 1440/04/16هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني، لإجراء المقابلة الشخصية.



ودعت الوزارة المعلنة أسماؤهم مراجعة إدارة شئون الموظفين بالمقر الرئيسي لوزارة الحرس الوطني، بدءًا من يوم الأحد 1440/06/05هـ وحتى نهاية

دوام يوم الخميس 1440/06/16هـ؛ وذلك لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية، بحسب الشروط والمواعيد المحددة لكل متقدم.

وأوضحت الوزارة أنها دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة، سوف

يتم استبعاد طلب المتقدم، وترشيح الأعلى نقاطًا بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.

الشروط الآتية:

1 – الالتزام بالزي الوطني

2 – الالتزام بموعد المقابلة المحدد

3 – إحضار أصل المؤهل العلمي ونسخة السجل الأكاديمي، وأن تكون مترجمة باللغة العربية إذا كانت من خارج المملكة

4 – إحضار صورة واضحة من الهوية الوطنية

5 – إحضار سيرة ذاتية باللغة العربية