الحرس الوطني السعودي تعلن أسماء 144 متقدمًا لوظائفها

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أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودي، اليوم الخميس، أسماء 144 متقدمًا لوظائفها والمعلنة في 1440/04/16هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني، لإجراء المقابلة الشخصية.
دوام يوم الخميس 1440/06/16هـ؛ وذلك لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية، بحسب الشروط والمواعيد المحددة لكل متقدم.
ودعت الوزارة المعلنة أسماؤهم مراجعة إدارة شئون الموظفين بالمقر الرئيسي لوزارة الحرس الوطني، بدءًا من يوم الأحد 1440/06/05هـ وحتى نهاية
وأوضحت الوزارة أنها دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة، سوف
الشروط الآتية:
1 – الالتزام بالزي الوطني
2 – الالتزام بموعد المقابلة المحدد
3 – إحضار أصل المؤهل العلمي ونسخة السجل الأكاديمي، وأن تكون مترجمة باللغة العربية إذا كانت من خارج المملكة
4 – إحضار صورة واضحة من الهوية الوطنية
5 – إحضار سيرة ذاتية باللغة العربية
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