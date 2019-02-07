كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بومبيو" يأمل أن تستقل فنزويلا عن كوبا وروسيا بعد تغيير السلطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مقابلة مع "فوكس بيزنس"، إن الولايات المتحدة تأمل ألا تعتمد فنزويلا على الكوبيين والروس بعد انتقال سلمي للسلطة في البلاد.

وأضاف "بومبيو"، في المقابلة التي نُشرت في وقت متأخر من يوم الاربعاء: "روسيا موجودة اليوم. الكوبيون موجودون هناك اليوم. نحن متفائلون جدًا عندما يحدث هذا التحول السلمي، وهو هدفنا الأساسي، عندئذ سيريد الشعب الفنزويلي أن يكون سياديًا ومستقلاً، ولا يعتمد على الكوبيين والروس في أمنهم أو سلامتهم".

وأشار "بومبيو" إلى أن حركة "حزب الله" اللبنانية، التي كانت تربطها علاقات وثيقة بإيران، والتي تعتبرها الولايات المتحدة عدوًا لها، كانت نشطة أيضًا في فنزويلا.

وأوضح، أن: "الناس لا يدركون أن لحزب الله خلايا فاعلة - الإيرانيون يؤثرون على شعب فنزويلا وفي جميع أنحاء أمريكا الجنوبية. نحن ملزمون بخفض هذا الخطر على أمريكا".