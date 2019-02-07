كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي: هناك مخطط لإنشاء دولة متطرفة في الجنوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال العميد أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، المعين من جانب مجلس النواب الليبي، إن هناك مخططاً لإنشاء دولة متطرفة في جنوب ليبيا ودول الجوار.

وأضاف المسماري، خلال مؤتمر صحفي في بنغازي شرق ليبيا، في وقت متأخر أمس الأربعاء، أن جماعة "الإخوان" الإرهابية، و"الجماعة الليبية المقاتلة" لا تريدان انتخابات، لأنهما ستفشلان مثل ما فشلتا في انتخابات مجلس النواب.

وتابع أن "القوات المسلحة وصلت إلى حقل الشرارة، بدون قتال أو مقاومة، واتفقت مع المجموعة المشرفة على تأمين الحقل النفطي الواقع جنوب غرب البلاد".

واتهم المسماري "قناة الجزيرة القطرية بقيادة الجهود الإعلامية التضليلية ضد القوات المسلحة الليبية"، داعياً المواطنين إلى الثقة في القيادة العامة والقوات المسلحة الليبية، وعدم الأخذ بجميع ما يقال في ما وصفه بـ"الإعلام المضاد".

ولفت المسماري إلى أن"المنطقة من مدينة سبها إلى مدينة أوباري في جنوب ليبيا تحت سيطرة الجيش".

وأشار إلى أن " فائز السراج (رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني) لا يتحكم في شيء، والمجلس الرئاسي تحت سيطرة الإرهابيين".

وذكر المسماري أن" قائد المعارضة تشادية تيمان ارتيمي يقود العمليات العسكرية من قطر".

يذكر أن جماعات تشادية مسلحة تشن هجمات في جنوب ليبيا.