كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحطم مروحية للجيش الفنزويلي (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحطمت مروحية للقوات المسلحة الفنزويلية، في ولاية كويديس غرب البلاد، في 4 فبراير، حسبما أفادت شبكة Venezuela al Dia.
ووفق " al Dia"، أصيب خمسة جنود بجروح في إطار تدريبات استهدفت "صد العدوان المحتمل من الولايات المتحدة".
وبحسب ما ورد، تلقى الجنود رعاية طبية فورية، ولم تكن حياتهم في خطر، وكانت الإصابات في الرأس، وكذلك في الصدر والبطن.
ولم يتم الإعلان عن أسباب التحطم، ولم تقدم الحكومة أي بيان رسمي.
وقع الحادث، بعد أيام من تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع محطة تلفزيون "سي بي أس"، أن التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا "خيار".
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