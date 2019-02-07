كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البشير يؤكد: باب الحوار مفتوح لتحقيق السلام في السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئیس السوداني، عمر البشیر، أن باب الحوار مفتوح مع أي جهة لتحقیق السلام وإخراج السودان من الأزمات السیاسیة والاقتصادیة، وفق وكالة الأنباء السودانیة "سونا".

وتعهد بإطلاق سراح كل الصحفیین المعتقلین لدى جهاز الأمن وحل كافة القضایا المتعلقة بالصحافة والإعلام.

وقال البشیر، خلال لقائه مع قادة أجهزة الإعلام والصحافة مساء أمس الأربعاء، ببیت الضیافة، إن هناك اتجاهاً لتكوین لجنة برئاسة شخصیة قومیة مقبولة لدى كل الناس لإعداد مسودة الدستور الدائم للبلاد.

وأوضح استعداده لرفع كل التكالیف وإلغاء الضرائب والجمارك على مدخلات صناعة الصحافة، مشیراً إلى ضرورة إیجاد مؤسسات صحافیة قویة تخدم قضایا السودان.

وأضاف البشیر، أن الحكومة انتهجت صیغة الحوار وصولاً إلى تحقیق سلام دائم وتوافق وطني، مستعرضاً تاریخ العمل السیاسي في السودان