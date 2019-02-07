في الذكرى 56 لوفاته .. الخطابي يشعل الخلاف بين “بيجيدي” و”بام” الحسيمة

في الذكرى 56 لوفاة عبد الكريم الخطابي، قائدا للمقاومة الريفية ضد الاستعمارين الإسباني والفرنسي، خلقت المناسبة جدلا جديدا بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة بالحسيمة.

ووجه فريق مستشاري العدالة والتنمية بمجلس جماعة الحسيمة، رسالة احتجاج للرئيس المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بسبب برمجته لمبادرة متعلقة بحفل تسليم هبة، تزامنا مع ذكرى وفاة الخطابي “الذي يعتبر رمزا من رموز النضال محليا ووطنيا وعالميا”، وهو ما اعتبره فريق البيجيدي “استخفاف بذكرى كان حريا بنا أن نولي لها الاهتمام الذي يليق بمقام البطل”.

واستغرب مستشارو البيجيدي في رسالتهم للرئيس، برمجة الحفل، رغم أن الهبة تمتم مصادقة المجلس عليها قبل سنة كاملة، معتبرين أن خطوة الرئيس للاحتفال، غير موفقة كسابقتها من العام الماضي، التي كانت عبارة عن سباق للقوارب الشراعية، معلنين رفضهم لهذا التوقيت للاحتفال في الريف.