عقوبات واشنطن على فنزويلا وتخفيض "أوبك" يؤثر على سعر النفط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت أسعار النفط صباح اليوم الخميس انخفاضًا بعد أن ارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية واستقر إنتاج البلاد عند مستوى قياسي، لكن تخفيضات الإمدادات التي تقودها "أوبك" والعقوبات التي فرضتها واشنطن على فنزويلا قدمت الدعم للأسواق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53.82 دولار للبرميل بانخفاض 19 سنتا أو 0.4 في المئة مقارنة مع السعر في التسوية السابقة.

كما وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 25 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 62.44 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم أمس الأربعاء ارتفاع مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول شباط/ فبراير إلى 447.21 مليون برميل.

ويظل متوسط الإنتاج الأسبوعي للخام الأميركي عند المستوى القياسي 11.9 مليون برميل يوميا الذي بلغه في أواخر عام 2018.

وتعتبر الولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط في العالم وتتفوق على أكبر موردين تقليديين، روسيا والسعودية.

وهناك تخفيضات طوعية للإمدادات تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، مقابل ارتفاع الإنتاج والمخزونات النفطية الأميركية، تهدف إلى تقليص المعروض في السوق ودعم الأسعار فضلا عن الأثر المتوقع للعقوبات الأميركية المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي.