أمطار غزيرة وإغلاق شارعين في الجنوب بسبب الفيضانات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تسببت الأمطار الغزيرة، صباح اليوم الخميس، بإغلاق شارعين رئيسيين في الجنوب، بسبب الفيضانات.

وخلال ساعات الليل الفائت وصباح اليوم هطلت أمطار غزيرة في جنوبي البلاد، وصلت في بعض المناطق إلى ربع المعدل السنوي للأمطار فيها.

وجاء أنه تم إغلاق شارع "90" في منطقة فنادق البحر الميت أمام حركة السير، بسبب فيضانات في المنطقة. كما أعلنت سلطة الطبيعة والحدائق عن إغلاق مواقع في المنطقة أمام الزوار، بينها محمية عين جدي.

وأغلق أيضا شارع "40" أمام حركة السير بين مفرقي "متسبي ريمون" و"تسيحرور" في الاتجاهين، بسبب الفيضانات في المنطقة، التي سقط فيها نحو 18 ملم من الأمطار خلال ساعات الليل الفائت، والتي تعادل ربع المعدل السنوي.

وعلم أن الشرطة تتواجد في المكان، وتعمل على توجيه حركة السير إلى شوارع بديلة.

جاء ذلك بسبب الأجواء الماطرة التي تسود البلاد منذ صباح أمس، الأربعاء.

وكانت خدمات الأرصاد الجوية قد حذرت، مع استمرار سقوط الأمطار اليوم، من حدوث فيضانات في الأودية الشرقية والجنوبية من البلاد.