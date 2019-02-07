انت الان تتابع تفاصيل خبر "ماي" تستعد لتأجيل ثاني تصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 7 فبراير 2019 09:50 صباحاً - ذكرت صحيفة التليغراف" البريطانية، في وقت متأخر من أمس الأربعاء، أن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، تستعد لتأجيل التصويت الثاني في البرلمان على اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حتى نهاية فبراير.

وقالت الصحيفة إن المنسق الحكومي جوليان سميث، لمح الثلاثاء، إلى أن التصويت لن يجري الأسبوع المقبل، لأنه من غير المتوقع أن تكون ماي أعادت التفاوض على اتفاقها في الوقت المناسب.

ومن المقرر أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس المقبل. وصوّت مشرعون، يوم 29 يناير الماضي، لمطالبة ماي بالسعي لتغيير اتفاق الانسحاب من التكتل.

يشار إلى أن اتفاقية الانسحاب التي أعدتها ماي رفضتها الأغلبية الساحقة من البرلمان، خلال عملية تصويت بمجلس النواب، في 15 يناير الماضي.