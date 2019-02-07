شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين صرف رواتب المتقاعدين في سيئون بحضرموت والان مع التفاصيل

دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام محمد السعيدي ومعه المدير العام لفرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بحضرموت الوادي والصحراء زكي عبود باوادي ومدير عام بريد منطقة سيئون بحضرموت الوادي والصحراء إبراهيم عبدالرحمن باشعيب اليوم ببريد سيئون صرف معاشات المتقاعدين لشهر فبراير لعام 2019م , وفقا وتوجيهات رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بالمركز الرئيسي بعدن علي ناصر الهدار بعودة الآلية الاولى للهيئة في صرف معاشات المتقاعدين بداية كل شهر.

واثناء التدشين اعتبر وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء هشام السعيدي بأن صرف معاشات المتقاعدين في الايام الاولى من كل شهر حق واقل واجب لكل المتقاعدين الذين افنوا حياتهم في خدمة الوطن في المراحل السابقة، متمنيا ان تتخذ الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات فتح قبول ملفات المئات للذين انهوا خدمتهم ووصلوا لاحد الاجيلين في انهاء خدماتهم التقاعدية ليتسنى للمرافق في اتاحة الفرصة للمتقدمين للتوظيف وبدء الاحلال والتجديد للكوادر العاملة في جميع إدارات ومؤسسات وهيئات الدولة.

وبدوره اشار المدير العام لفرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بحضرموت الوادي والصحراء / زكي عبود باوادي , بأنه توفيق من الله بالعودة الى الآلية القديمة بصرف مرتبات المتقاعدين بداية كل شهر . مؤكدا بأن هذا التدشين يعد إيذانا بعودة صرف مرتبات المتقاعدين مطلع كل شهر , مشيرا بأنه خلال شهر يناير تم صرف زيادة غلاء المعيشة التي اقرها مجلس الوزراء لأربعة شهور من سبتمبر – ديسمبر 2018م لجميع المتقاعدين ومن شهر يناير 2019م تم اضافتها في المعاش التقاعدي , مقدما شكرا وتقديره للسلطة المحلية بحضرموت الوادي والصحراء ومدير عام فرع البنك المركزي بسيئون على تعاونهم الدائم والمستمر مع هذه الشريحة في ضمان استمرارية معاشات المتقاعدين من خلال توفير السيولة النقدية.