شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. بدء التسجيل في مسابقة التربية والتعليم في مصر والان مع التفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم بمصر عن بدء مسابقة التربية والتعليم 2019 ابتداء من اليوم الخميس 7-2-2019 ولمدة أسبوع .

واجتمع نائب وزير التربية والتعليم المصري، الدكتور محمد عمر، مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، وتمت مناقشة الآليات لتنفيذ مسابقة التربية والتعليم 2019 لتعيين المعلمين بتعاقدات مؤقتة، تهدف هذه التعاقدات إلى سد عجز المدرسين في مختلف التخصصات بجميع المدارس الحكومية.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم حرص الوزارة الشديد على إحداث تغيير يهدف إلى إصلاح منظومة التعليم بمصر، وصرح أنه سيتم تعديل اللوائح ووضع نظام يعالج جميع المشكلات ولذلك تم الإعلان عن مسابقة التربية والتعليم 2019 للبدء في حل المشكلات المترسخة.

ويتم التسجيل في المسابقة إلكترونياً على موقع الوزارة، وسيتم بدء استقبال طلبات المعلمين الجدد بدءا من يوم الخميس القادم 7-2-2019 وينتهي قبل الأول من مارس القادم.

وأكد نائب الوزير الدكتور محمد عمر أن مديريات التعليم تلتزم بكافة القواعد التي تم وضعها لإتمام مسابقة التربية والتعليم 2019 بشفافية للجميع، وسيتم اعلان جميع الشروط على موقع الوزارة مع اعلان التخصصات المطلوبة بكل مديرية تعليمية، وسيتم ملئ استمارة التقدم إلكترونيا ثم تقديم الاستمارات للجنة الفحص بكل إدارة والتي ترسلها لكل مديرية تعليمية، ثم إجراء اختبارات إلكترونية للمتقدمين لاختيار الأكثر كفء.