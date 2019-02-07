شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي "قلق بشدة" من نشاط إيران الصاروخي والان مع التفاصيل

قال الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين، إنه "قلق بشدة" من إطلاق إيران صواريخ باليسيتة ومن الاختبارات التي تجريها على تلك الصواريخ، داعياً طهران إلى الإحجام عن تلك الأنشطة التي زادت من الارتياب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وقال الاتحاد في بيان مشترك نادر بشأن إيران، "تواصل إيران جهودها لزيادة مدى ودقة صواريخها إلى جانب زيادة عدد الاختبارات وعمليات الإطلاق".

وأضاف، "هذه الأنشطة تعمق الارتياب وتساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي".