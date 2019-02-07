حمى الخنازير تجتاح اليابان.. والسلطات تلجأ إلى "الإعدامات"

دبي - بواسطة محمد فارس أعلنت الحكومة اليابانية، الأربعاء، أن حمى الخنازير انتشرت في 5 مقاطعات في البلاد، مشيرة إلى أنها ستعدم أكثر من 10 آلاف خنزير في إطار سعيها لوقف انتشار المرض.

وقال مسؤول بوزارة الزراعة، إن السلالة المنتشرة في اليابان مختلفة عن حمى الخنازير الأفريقية القاتلة التي تكافح الصين للقضاء عليها، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

واُكتشفت إصابة خنازير بالمرض في مقاطعة إيتشي بوسط اليابان، وهي أول بؤرة إصابة مؤكدة خارج مقاطعة جيفو المجاورة، منذ ظهور أول تفش للمرض في البلاد منذ 26 عاما، في جيفو بسبتمبر الماضي. © Getty قالت اليابان إنها أعدمت أكثر من 15 ألف خنزير - أرشيف

وأوضح المسؤول أنه تبين أن خنازير تم شحنها من المزرعة موضع التدقيق في مقاطعة إيتشي إلى مزارع خنازير في أوساكا وثلاث مقاطعات أخرى كانت مصابة بحمى الخنازير.

وأضاف أن السلطات أعدمت ودفنت 15ألف خنزير في المزارع المتضررة.

ومرض حمى الخنازير غالبا ما يتكون مميتا للخنازير، ولكنه ليس معديا للبشر.