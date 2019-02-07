شكرا لقرائتكم خبر عن أمين دينية البرلمان يطالب الأوقاف بتكثيف قوافلها الدعوية فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمر حمروش ، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إنه يدعو وزارة الأوقاف باستمرار القوافل الدعوية فى مختلف المحافظات والقرى ، وذلك ضمن تحركات الدولة فى تجديد الخطاب الدينى ، ومواجهة الفكر المتطرف الذى يحاول السيطرة على عقول الشباب ، مضيفا أن قرى ومراكز عديدة بالجمهورية تحتاج إلى مثل هذه القوافل والتحرك لمناقشة الشباب فى كل المسائل الدينية المختلفة .
وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح لـ"الخليج 365" أننا نعلم جميعا الدور الذى تقوم به الدولة ، وتقوم به مختلف المؤسسات الدينية وغيرها، لافتا أن الفترة المقبلة نحتاج فيها دعوات لإصلاح الخطاب ، وتوضيح كل اللغط فى الأمور الدينية وخاصة التى تروج لها جماعات الإرهاب ضد الدولة.
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