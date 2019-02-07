جريحان بتصادم بين سيارة ودراجة نارية على الطريق المحاذية لاوتوستراد البداوي

أفادت ​غرفة التحكم المروري​، عن جرح شخصين نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على الطريق المحاذية لاوتوستراد ​البداوي​ باتجاه عكار قرب المعهد الفني.

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