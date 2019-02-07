جنبلاط: اكبر خطأ يكون في رفع تسعيرة الكهرباء قبل وقف الهدر في الجباية

اشار ريس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ الناب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "​البيان الوزاري​ أُنجز وكان يمكن ان يكون أشمل، لكن الموضوع ليس بتعداد بنود إضافية لكن بتنفيذ بند واحد اساسي وهو حل الهدر في ​الكهرباء​، وفي هذا المجال اكبر خطأ يكون في رفع التسعيرة قبل وقف الهدر في الجباية وحذار من سلفة اضافية لمصلحة شبه موجودة" اضاف قائلا "كلامي ليس خرقا للتهدئة بل توضيحا".

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