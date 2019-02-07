وزير الخزانة الأميركي: نبذل جهداً كبيراً للتوصل إلى صفقة تجارية نهائية مع الصين

عبر وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين في مقابلة مع "CNBC" عن ثقته بإحراز تقدم خلال المحادثات التجارية مع ​الصين​ مضيفا انه سيتجه الى الصين الاسبوع القادم مع وفد أميركي لاستكمال المباحثات.

كما شدد على التزامه بالتفاوض مع بكين، مشيرا إلى أن ​واشنطن​ تبذل جهدا كبيرا للتوصل إلى صفقة تجارية نهائية مع الصين .

وكان ​البيت الأبيض​ قد حدد سابقا الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق مع الصين في الثاني من اذار المقبل.