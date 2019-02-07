التايمز: تعليقات توسك عن مناصري البريكست عفوية وتعبير عن الإحباط

نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية مقالا تطرقت فيه الى تعليقات رئيس ​المجلس الأوروبي​ ​دونالد توسك​ عن مناصري البريكست، مشيرة الى أن تصريحات توسك، التي قال فيها إن الذين ناصروا خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ من السياسيين البريطانيين من دون أن تكون لهم أي خطة "يستحقون مكانا خاصا في جهنم،" جاءت عفوية ومن قلبه وتعبيراً عن درجة الإحباط التي يشعر بها جراء خوفه من خروج بريطانيا من دون اتفاق.

ولفتت الى أن توسك يمثل قادة 27 دولة ويعلم درجة اليأس الذي يعانيها قادة الدول الأوروبية من التشوش الذي تتخبط به ​المملكة المتحدة​، موضحة أن تعليقات توسك تهدف إلى دفع ​البرلمان البريطاني​ للنظر جدياً في أزمة البريكست.