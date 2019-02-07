بومبيو: إيران وحزب الله يتمتعان بنفوذ في فنزويلا وفي جميع أنحاء جنوب أميركا

لفت وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ الى أن "​إيران​ و​حزب الله​ يتمتعان بنفوذ في ​فنزويلا​ وفي جميع أنحاء ​أميركا الجنوبية​"، مشيرا الى "أنناسنناقش هذه القضية في مؤتمر ​الشرق الأوسط​، الأسبوع المقبل في ​بولندا​".

وفي حديث لقناة "فوكس بيزنس"، أكد بومبيو أن :روسيا بالفعل موجودة في فنزويلا وكوبا كذلك، ونحن نأمل بشدة أنَّه بعد تغيير السلطة هناك بشكل سلمي، وهذا هدفنا النهائي، حينها سيريد شعب فنزويلا أن يكون مستقلاً سيادياً، ولا يعتمد على الكوبين والروس في ​الأمن​ أو في الرفاهية الاجتماعية".

من جهة أخرى، أكد أن "مسلحي ​تنظيم داعش​، يحاولون الزحف من ​سوريا​ إلى دول أفريقية"، ورداً على سؤال، عما إذا كان يخشى أن ينتقل المسلحون من سوريا إلى دول أخرى؟ "نعم، يحاولون القيام بذلك، منذ فترة طويلة يحاولون الهروب والتمركز في ​أفريقيا​ أو في شمال ​ليبيا​"، مشيرا الى أن "مهمتنا منعهم من الاستيلاء على الأراضي، والحفاظ على الضغط عليهم، والحد من قدرتهم المالية".